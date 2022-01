Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea a fost invinsa de poloneza Iga Swiatek, a saptea favorita, cu 5-7, 6-3, 6-3, la Melbourne, in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului.Cirstea (31 ani, 38 WTA), care si-a egalat cea mai buna performanta a sa de la Melbourne, reusita in 2017, s-a…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost invinsa de frantuzoaica Alize Cornet cu 4-6, 6-3, 4-6, luni, la Melbourne, in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. De mai multe ori pe parcursul partidei, Simona Halep a acuzat mari probleme de ordin fizic, in…

- Simona Halep și Sorana Cirstea sunt cele doua sportive din Romania ramase in competiție la Australian Open. Ele vor evolua luni dimineața in faza optimilor de finala. Organizatorii au anunțat orele de desfașurare a meciurilor, anunța Mediafax. Simona Halep o intalnește in optimile de finala…

- Sorana Cirstea a declarat, sambata, dupa calificarea in optimi la Australian Open, ca este bucuroasa ca a reusit sa ajunga in aceasta faza a competitiei, mai ales ca rusoaica Anastasia Pavliucenkova, pe care o cunoaste de cand avea 14 ani, este o adversara foarte dificila. Ea le-a multumit fanilor care…

- Simona Halep (30 de anilocul 15 WTA si cap de serie numarul 14) s-a calificat in optimile de finala ale Australian Open, dupa ce a invins-o, sambata, cu scorul de 6-2, 6-1, pe Danka Kovinici din Muntenegru (locul 98 WTA). In optimile turneului, Simona Halep va juca impotriva sportivei Alize Cornet (locul…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat in runda a treia a turneului Australian Open, in timp ce Irina Begu a pierdut joi, la Melbourne, in alt meci din turul al doilea al competitiei de Mare Slem. Sorana Cirstea (31 ani, 38 WTA) a obtinut o victorie facila, cu 6-2, 6-4, in fata jucatoarei…