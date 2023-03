Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea și-a aflat adversara din optimile turneului Indian Wells. Dupa ce a trecut de Bernarda Pera (6-3, 6-1), Sorana o va intalni pe Caroline Garcia, caștigatoarea Turneului Campioanelor 2022.

- Sorana Cirstea s-a calificat in turul a treilea al turneului WTA 1000 de la Indian Wells, dupa abandonul americancei Madison Keys,venit la finalul primului set, castigat cu 6-1. Romanca in varsta de 32 de ani a obtinut victoria dupa 35 de minute. Cirstea, clasata pe locul 83 WTA, o mai invinsese pe…

- Sorana Cirstea s-a calificat in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, dupa ce a invins-o, joi, pe australianca Kimberly Birrell cu 6-3, 6-2. Cirstea (32 ani, 83 WTA) a obtinut victoria dupa o ora si 20 de minute, la primul…

Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea, locul 70 mondial, s-a calificat, luni, in turul doi al turneului de categorie WTA 1000 de la Dubai, potrivit news.ro.