- Sorana (32 WTA) s-a calificat in optimile turneului WTA Washington, dupa ce s-a impus in primul tur, in fața croatei Petra Martic (36 WTA). Primul tur al turneului a durat o ora și 51 de minute, avand scorul 6-3, 7-6 (13) Adversarul din optimi este Liudmila Samsonova (18 WTA). Succes, Sorana! Foto:…

- Sorana Cirstea s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 500 de la Washington, dupa ce a invins-o pe croata Petra Martic cu 6-3, 7-6 (15/13). Cirstea s-a impus dupa aproape doua ore de joc. In primul set, Sorana a condus cu 3-0, dar Martic a egalat, 3-3, romanca impunandu-se cu 6-3. In actul…

- Sorana Cirstea s-a impus in primul tur al turneului WTA 500 de la Washington, 6-3, 7-6 (13) in fața Petrei Martic, la capatul unui tie-break care a ținut toata audiența cu sufletul la gura Primul turneu pentru Sorana Cirstea de la Wimbledon incoace este cel de la Washington, de categorie WTA 500, romanca…

- Bianca Andreescu a fost eliminata in primul tur al turneului WTA de la Washington, dotat cu premii totale de 780.637 de dolari, fiind invinsa in trei seturi, 2-6, 6-3, 7-6 (7/5), de ucraineanca Marta Kostiuk. Kostiuk a salvat trei mingi de meci in setul decisiv, impunandu-se dupa doua ore si 43 de minute…

- „A fost un mesaj pozitiv, legat de eleganța acestui turneu, de faptul ca zambesc cand vad cat e de frumoasa lumea in tribune, cat de frumoși sunt spectatorii aici și cata clasa este in acest turneu”, spunea Sorana Cirstea, incercand sa justifice propozițiile make, de facere a omului „din nou” – dupa…

- Sorana Cirstea a reușit o victorie uriașa in turul secund de la Wimbledon, depașind-o in decisiv pe Jelena Ostapenko, dupa un meci maraton, cu un set secund disputat pe muchie de cuțit. Sorana Cirstea, ocupanta a locului 37 WTA, s-a calificat in turul al treilea de la Wimbledon, dupa ce a depașit-o…

- Sorana Cirstea a bifat rezultate impresionante la Wimbledon, reușind sa o invinga pe Jelena Ostapenko. Deși aceasta a condus la inceput, a avut parte de o revenire in forța și a reușit sa termine meciul cu o victorie impresionanta. Duelul a fost unul dur, dar a reușit sa caștige in fața celei care,…

- Sorana s-a calificat in turul 2 de la Wimbledon, dupa ce s-a impus in fața Tatjanei Maria, pe iarba! Meciul s-a terminat cu o victorie a targoviștencei, cu scorul 6-1, 2-6, 6-3, dupa ce fisese suspendat de doua ori din cauza ploii! In turul urmator, Sori (37 WTA) o va intalni pe invingatoarea meciului…