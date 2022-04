Stiri pe aceeasi tema

- Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a transmis azi ca Phenianul va viza Coreea de Sud cu „forta sa de lupta nucleara” daca este atacat, potrivit dpa. Kim Yo Jong, inalt oficial al Partidului Muncitoresc Coreean aflat la putere, a precizat ca Coreea de Nord nu va lovi niciodata prima.…

- Phenianul va viza Coreea de Sud cu “forta sa de lupta nucleara” daca este atacat, a avertizat influenta sora a liderului nord-coreean Kim Jong Un, intr-un comunicat difuzat marti de media de stat si citat de dpa, conform Agerpres. ″In cazul in care Coreea de Sud opteaza pentru confruntarea militara…

- Influenta sora a liderului nord-coreean Kim Jong Un, Kim Yo Jong, l-a calificat pe ministrul sud-coreean al Apararii drept “un fel de gunoi”, dupa ce acesta a vorbit despre atacuri preventive asupra Nordului, relateaza AP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In timp ce toata atenția este indreptata spre Ucraina invadata de militarii ruși, in celalalt capat al lumii, Kim Jong Un, liderul nord-coreean, lanseaza rachete balistice intercontinentale (ICBM) cu raza lunga de acțiune, iar in inchisori, ”dezertorii” sunt supuși unor pedepse inumane. Ultima racheta…

- Menținerea in alerta a arsenalului rusesc este o prioritate pentru Rusia, a spus ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu. Este primul anunț dupa ce, timp de doua saptamani, a fost absent din spațiul public

- Coreea de Nord a publicat fotografii din spatiu cu racheta balistica lansata duminica, cea mai puternica din ultimii cinci ani, scriu BBC și News.ro. Fotografiile neobisnuite realizate din spatiu arata parti din Peninsula Coreeana si zonele înconjuratoare. Phenianul a confirmat luni ca…