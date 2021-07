Caravana ANIMA vine sa-i distreze pe cei mici

Cei mici sut așteptați vineri, 9 iulie, la ateliere realizate de Caravana ANIMA, langa Turnul Pompierilor din Satu Mare. Evenimentul are loc în cadrul suitei de acțiuni organizate sub egda „Vara Satmareana”. Prin seria de evenimente organizate sub umbrela „Vara Sătmăreană”, Primăria Satu Mare și Centrul Cultural… [citeste mai departe]