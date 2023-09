Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anuntat ca a verificat lucrarile de modernizare prin asfaltare la 4 strazi de pamant, respectiv: Dragomirna, cartier Ițcani, Vasile Lupu, cartier Ițcani, Stefan Luchian, cartier Burdujeni Sat și strada Fagului din zona Aleea Dumbravii. „Se lucreaza satisfacator,cea…

- Joi, 14 septembrie, incepand cu ora 18.30, curtea interioara a Cetații de Scaun a Sucevei va gazdui un concert de smooth jazz susținut de Alex Jaxx&Friends. Invitat special va fi Luiza Zan. Evenimentul este organizat de Rotary Club Suceava Cetate, iar accesul se va face pe baza de invitație. Președintele…

- In primele opt luni ale acestui an, Muzeul Satului Bucovinean din vecinatatea Cetații de Scaun a Sucevei a avut peste 100.000 de vizitatori. Conducerea Muzeului Național al Bucovinei le mulțumește tuturor celor care au ales sa descopere sau sa redescopere obiectivul din apropierea Cetații. De asemenea,…

- Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, susține ca evenimentele mari organizate luna aceasta de instituție la Cetatea de Scaun a Sucevei au avut priza la public. Totodata, el considera ca mai sunt de indreptat anumite chestiuni, cum ar fi cele legate de sonorizare. Intr-o emisiune la Radio…

- In perioada 26 – 27 august 2023, Cetatea de Scaun devine CETATEA DE ROCK A SUCEVEI! – ediție de restaurare. Recitalurile vor fi susținute de pe zidurile Cetații, și nu in șanț, pentru ca se intra in etapa a doua de restaurare a monumentului istoric. Continuam cu aceeași pasiune promovarea monumentului…

- In perioada 8-10 septembrie, pe platoul Cetații de Scaun a Sucevei se va desfașura cea de-a II-a ediție a Festivalului Placintelor. Evenimentul este organizat de Asociația Culturala , coordonata de interpreta de muzica populara Nicoleta Cojocaru, in asociere cu Primaria și Consiliul Local Suceava. Nicoleta…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca la finalul acestei luni vor incepe lucrarile de restaurare a Cetații de Scaun a Sucevei. Gheorghe Flutur a precizat ca proiectul pentru restaurarea cetații are o valoare de șase milioane de euro, cu fonduri de la Consiliul Județean.…

- Mai mulți credincioși suceveni i-au cerut arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, amplasarea unei icoane spre inchinare in paraclisul Cetații de Scaun a Sucevei. ”Inaltpreasfințite parinte, am o rugaminte legata de paraclisul Cetații de Scaun a Sucevei, paraclis in care nu cred ca se (mai)…