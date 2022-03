Soprana Anna Netrebko, o susţinătoare a lui Putin, „condamnă clar” războiul din Ucraina Soprana Anna Netrebko, criticata pentru ca nu a denuntat razboiul din Ucraina, si-a exprimat miercuri „clar" condamnarea fata de invazia Ucrainei si a anuntat ca reia concertele in Europa la sfarsitul lunii mai, intr-un mesaj publicat pe Facebook. „Regret faptul ca actiunile mele sau declaratiile trecute au putut fi interpretate gresit", a scris celebra artista in varsta de 50 de ani care traieste la Viena. „Condamn in mod clar razboiul contra Ucrainei. Pozitia mea este clara", a adaugat ea, precizand ca isi va relua concertele „la sfarsitul lui mai, mai intai in Europa". Site-ul sau anunta trei… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

