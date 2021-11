Rasunetul international al operei s-a raspandit de-a lungul a 150 de ani, marile teatre lirice ale lumii avand titlul in mai toate stagiunile, spectacolele fiind jucate cu casa inchisa. Publicul din Iași va avea din nou bucuria de a urmari o reprezentație in aceasta seara. Daca despre Aida și despre iubitul ei Radames s-a tot vorbit și s-a scris, mai puțin a fost adusa la rampa Marea Preoteasa, interpretata in aceasta seara de catre cunoscuta soprana Ana Maria Donose, de la care am aflat cum un rol secundar poate deveni un succes. – Sunteți un artist liric cu un palmares impresionant, o soprana…