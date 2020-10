Sondaj: Tot mai mulți români consideră situația economică din țară drept „proastă” Eurobarometrul Comisiei Europene arata ca 70% dintre romani considera drept „proasta” situatia economiei din Romania, in crestere cu sapte procente fata de toamna anului trecut. Sondajul, realizat in lunile iulie si august 2020 pe un esantion de 1.112 de respondenti, arata ca 60% dintre romani percep drept „buna” situatia financiara a gospodariei lor, iar 39% o considera „proasta”, mult mai multi decat media UE (28%). In ceea ce priveste situatia locului de munca, 46% dintre romani o percep drept “buna” si 30% drept “rea”. De asemenea, 44% dintre romani (49% media UE) se asteptau ca situatia economica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

