Doar trei fonduri mutuale mai bat inflatia: cum arata top 10 in prima jumatate a anului

Scumpirea marfurilor alimentare a dus inflatia din luna mai la 5,4%, nivel pe care doar trei fonduri mutuale romanesti mai reusesc sa il bata prin performantele avute in acest an. Per ansamblu, fondurile cu cele mai bune evolutii… [citeste mai departe]