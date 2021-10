Stiri pe aceeasi tema

- Președinții celor doua formațiuni aflate la Guvernare, Florin Cițu și Kelemen Hunor, se intalnesc, joi, dupa consultarile de la Cotroceni, pentru a stabili din nou portofoliile care revin faecarui partid in noul Guvern cu Nicolae Ciuca premier. Florin Cițu a declarat, dupa consultarile PNL cu Klaus…

- Copreședintele AUR, George Simion, a declarat, inainte de consultarile de la Cotroceni programate pentru ora 13 cu formațiunea sa, ca refuza “dictatura” impusa de un premier venit din randurile Armatei. „Partidele supuse lui Klaus Iohannis sa ia aminte! Noi refuzam dictatura”, a spus Simion pe pagina…

- Florin Cițu, președintele PNL a declarat, joi, dupa consultarile cu Klaus Iohannis, ca a renunțat sa mai fie nominalizat ca premier din partea PNL: “Eu am avut propunerea ca Nicolae Ciuca sa fie premier, ca sa deblocam cat mai repede aceasta criza politica”. “Este o propunere pe care eu am facut-o in…

- Noul premier desemnat va fi actualul ministru al Apararii. PNL a decis sa formeze un Guvern minoritar cu UDMR, cu susținerea PSD, iar la negocierile, de joi, de la Cotroceni, il va propune pe generalul in rezerva Nicolae Ciuca premier. Surse politice au declarat ca propunerea PNL este Nicolae Ciuca,…

- UNIFARM vrea sa cedeze sute de ventilatoare, milioane de maști și alte materiale sanitare, in valoare de 650 de milioane de lei, Departamentului pentru Situații de Urgența. Pentru ca acest lucru sa fie posibil este necesara modificarea legii, intrucat materialele sunt blocate in depozit. ”Conducerea…

- Echipa “USR PLUS la Guvernare 2024”, din care fac parte fostul copreședinte al partidului Dan Barna și cațiva dintre foștii membri ai cabinetului Cițu, a obtinut 14 mandate in Biroul Național de la conducerea partidului, al carui președinte este Dacian Cioloș. Pe lista “USR PLUS la Guvernare 2024” sunt:…

- 1.200 de delegati din intreaga tara vor fi prezenti sambata, la Bucuresti, la Congresul USR PLUS, in cadrul caruia va fi validat noul presedinte al formatiunii – Dacian Ciolos și va fi stabilita componenta noului Birou National. Dacian Cioloș a obținut 50.9% din voturi, iar Dan Barna 49,1% din voturile…

- PNL și-a convocat Biroul Politic Național pentru miercuri, in urma crizei politice in care se afla partidul. Secretarul general a convocat BPN, și nu Ludovic Orban, care este președintele partidului. ”In temeiul alin 3 al art. 85 din Statutul PNL, la solicitarea membrilor BPN, se convoaca ședința BPN…