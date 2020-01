Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PLUS la Primaria Capitalei, Vlad Voiculescu a prezentat, marti, intr-o conferinta de presa, un sondaj de opinie comandat de partid in care ar fi votat de cei mai multi bucuresteni, la alegerile locale, cu 35%, la diferenta de 7 procente fata de candidatul PSD. Actualul primar General al Capitalei,…

- Candidatul PLUS pentru primaria Capitalei, Vlad Voiculescu, a vorbit intr-un interviu pentru Hotnews despre sansele sale de a o invinge pe Gabriela Firea, precum si despre alegerea lui Nicusor Dan drept candidat din partea USR.

- Liderul PLUS, Dacian Cioloș, și-a prezentat in direct la Digi24 viziunea asupra alegerilor locale pentru București. Potrivit lui Dacian Cioloș, candidatul la Primaria capitalei ar trebui ales printr-o dezbatere interna intre Vlad Voiculescu, susținut de PLUS, și fostul lider al USR, Nicușor Dan.„Alegerile…

- "Este o decizie pe care urmeaza sa o ia organizația conform protocolului Alianței. O sa urmeze o competiție interna cat mai democratica. O sa existe o campanie interna, prima intrebare este daca va fi intre toate partidele de opoziție, este o intrebare care inca nu are raspuns. Eu cred ca daca PNL…

- "Vad ca partidele s-au apucat sa iși faca liste și astazi, la partid, Tomac a luat o decizie cu privire la candidați. Din partea PMP, care are peste 10% in București o sa fie Theodor Paleologu la Primaria Capitalei, Eugen Tomac la Sector 1, Mihail Neamțu la Sectorul 2, Ioana Constantin la Sectorul…

- ​USR-PLUS se afla probabil la cel mai greu moment de la constituirea alianței. Și asta pentru ca cele doua partide au propriii candidați pentru Primaria Capitalei. USR vrea sa-l susțina pe Nicușor Dan, fondatorul partidului, care în prezent este candidat independent, iar PLUS are foarte multe…

- Dacian Ciolos a declarat sambata, dupa realegerea sa in functia de presedinte al PLUS, ca partidul sau sustine in continuare candidatura lui Vlad Voiculescu la Primaria Capitalei, informeaza Agerpres."Suntem convinsi ca avem o sansa mare sa castigam alegerile locale la Primaria Capitalei si suntem gata…

- "Am mai discutat si despre alegerile locale, foarte important subiect: necesitatea de a avea un candidat comun la Bucuresti, au fost abordate si diversele scenarii: alegeri primare, sondaje, instrumentele de care dispunem pentru a avea capacitatea sa ajungem la un candidat comun impotriva doamnei…