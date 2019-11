Stiri pe aceeasi tema

- "Noi suntem inca genul ala de partid atat de pe bune și atat de cinstit incat și sondajele le dadeam exact cum ne veneau. Nu modificam puțin cifrele ca sa dam o percepție sau alta. Mi-aș dori, deci mi-aș dori sa am o ferma de trolli, cum se spune, sa dau telefon și sa zic „urmatorii 400 de…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat marti ca, in urma rezultatului ''sub obiectiv'' obtinut la alegerile prezidentiale, va cere un vot de incredere membrilor partidului, iar, daca nu il va primi, va face un pas in spate. "Voi cere un vot de incredere membrilor partidului…

- Dan Barna a propus sa fie reconfirmat prin vot electronic la sefia partidului, dupa esecul de la alegerile prezidentiale, au precizat surse USR pentru Libertatea. "E sistemul pe care l-am folosit și cand am ales președintele, și a zis ca așa ar fi normal. Dar nu e de acord toata conducerea, sunt suficienți…

- Președintele USR Dan Barna a declarat, in cadrul emisiunii „Gandurile lui Cristoiu”, ca ar susține ideea unui candidat unic al Opoziției pentru Primaria Capitalei, precizand ca aceasta este miza reala a procesului, transmite Mediafax.„E foarte clar ca Nicușor Dan e un om cu foarte bune șanse…

- Inscrierea lui Nicușor Dan in cursa din USR pentru candidatura la Primaria Capitalei a deschis ușa pentru aranjamente de culise in PNL, USR și PLUS.PNL se afla intr-o situație delicata in București: partidul a caștigat alegerile europarlamentare la nivel național, dar liberalii au avut probleme…