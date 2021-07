”Managerii romani sunt convinsi ca in 2021 economia Romaniei va depasi nivelul din 2019, iar companiile in care activeaza vor inregistra in acest an cifre de afaceri mai mari decat in 2019. Acestea sunt concluziile unui barometru de opinie realizat in randul managerilor din Romania de catre EXEC-EDU, liderul pietei de executive education, segmentul de top al pietei de training. Astfel, 63,6% din managerii romani sunt de parere ca in 2021 veniturile companiilor lor le vor depasi pe cele obtinute in 2019”, arata compania. De asemenea, 54,5% dintre respondenti considera ca in 2021 economia Romaniei…