Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți cercetatori italieni susțin ca printre posibilele cauze ale imbolnavirii cu COVID-19 a muncitorilor in fabricile care prelucreaza carne se numara frigul și umiditatea, care scad imunitatea, dar și emisiile de amoniac care se degaja in timpul prelucrarii carnii. In lume, sunt peste 200 de focare…

- Votul in diaspora, in impas. Autoritatile romane recomanda votul prin corespondenta, din cauza situatiei epidemiologice. Premierul Ludovic Orban recomanda MAE sa-i informeze din timp pe romanii din diaspora asupra modului in care pot vota la alegerile parlamentare. Preferabil ar fi, spune premierul,…

- Bogdan Aurescu despre votul prin corespondența la alegerile parlamentare Bogdan Aurescu. Foto: facebook/MAE. Premierul Ludovic Orban recomanda MAE sa-i informeze din timp pe românii din diaspora asupra modului în care pot vota la alegerile parlamentare. Preferabil ar fi, spune…

- Investigatorul, Alberto Borobia, a spus ca exista suficient voluntari de rezerva pentru ca studiul clinic sa continue. ”Multi ne-au sunat sa ne ceara mai multe detalii legate de riscul vaccinarii, daca ceea ce s-a intamplat are legatura cu vaccinul studiat de noi, acest tip de intrebari”, a spus Borobia.…

- Franta si Germania sunt suparate ca SUA încearca sa conduca negocierele privind reforma OMS. „Nimeni nu vrea sa fie târât într-un proces de reforma si sa primeasca o schita din partea unei tari care tocmai a plecat din OMS”, a declarat un oficial european.Franta…

- Joi se implinesc șase luni de cand Organizația Mondiala a Sanatații a declarat pandemia de Covid-19 drept o urgența privind sanatatea publica la nivel internațional, noteaza The Guardian, citat de Agerpres. La acest moment, sunt 16.648.616 de cazuri de imbolnaviri, la nivel global, din care 10.232.870…

- Potrivit datelor publicate, numarul imbolnavirilor raportate de țarile membre UE și Mare Britanie a ajuns la 1.675.022. In ceea ce privește primul loc al clasamentului, acesta este ocupat de Marea Britanie, cu 299 426 cazuri. Topul continua cu Spania, Italia, Germania, Franța, Suedia, Belgia, Olanda,…

- Norvegia va ridica incepand cu 15 iulie restrictiile de calatorie catre si dinspre 20 de tari europene, inclusiv Franta, Germania, Marea Britanie si 21 de provincii din Suedia vecina, a anuntat vineri guvernul de la Oslo, potrivit Reuters. Pe lista care este revizuita la fiecare 14 zile,…