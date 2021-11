Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanti ai mai multor state occidentale si-au exprimat „solidaritatea” cu comunitatea LGBT+ din Bulgaria, dupa atacul comis sambata, la Sofia, asupra centrului unei organizatii care apara drepturile acestei comunitați.

- Planul de relansare economica post-Covid al Bulgariei a ajuns în sfârșit la Bruxelles, acesta incluzând 59 de proiecte de investiții și 46 de reforme, relateaza Euractiv.PNRR-ul Bulgariei a fost aprobat de guvernul interimar de la Sofia joia trecuta și trimis formal Comisiei…

- Presedintele bulgar Rumen Radev l-a numit din nou, joi, pe Stefan Ianev în fruntea unui guvern interimar care sa conduca Bulgaria pâna la alegerile legislative anticipate prevazute pentru 14 noiembrie, a treia runda de alegeri legislative organizate în acest an dupa cele din aprilie…

- Presedintele bulgar Rumen Radev va dizolva cea de-a 46-a Adunare Nationala si va numi un cabinet interimar joi, 16 septembrie, a anuntat luni secretariatul de presa al presedintelui, citat de BTA si MIA. Legislativul trebuie dizolvat dupa ce trei grupuri parlamentare (Exista un astfel de popor,…

- Bulgaria se indreapta din nou spre alegeri anticipate, al treilea scrutin din acest an, dupa ce cel mai mare partid din parlamentul de la Sofia, formațiunea anti-sistem ITN, a renunțat la mandatul de a forma guvernul, relateaza Reuters.