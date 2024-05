Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in cadrul summit-ului „Noilor Lideri Europeni” din Sofia, Partidul „Renaștere” a facut un apel pentru protejarea valorilor fundamentale ale Europei in fața provocarilor crescande. Alaturi de aliații sai din Bulgaria, Grecia, Țarile de Jos, Slovacia, Serbia, Ungaria, Suedia și Elveția, partidul…

- Forțele Navale Romane organizeaza, in perioada 8 - 21 aprilie, exercițiul multinațional „Sea Shield 24”, la care vor lua parte 12 state aliate și partenere, precum Bulgaria, Franța, Georgia, Grecia, Italia, Marea Britanie, Moldova, Regatul Țarilor de Jos, Polonia, Portugalia, Turcia și SUA.

- Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumparare in Bulgaria a atins 64% din nivelul mediu european in 2023. Acesta este unul dintre indicatorii care arata cel mai exact convergența in interiorul Uniunii Europene, deoarece se iau in considerare diferențele de preț in fiecare…

- Romania se afla pe pozitia 21 din cele 27 de state membre UE in ceea ce priveste Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor exprimat prin puterea de cumparare, respectiv 22% sub media UE, depasind Ungaria, Croatia, Slovacia, Letonia, Grecia si Bulgaria, potrivit datelor Eurostat. La nivel european,…

- In perioada 14 – 17 martie, ROMEXPO organizeaza #TotulPentruCasaTa2024 – conceptul home & deco care reunește tematicile targurilor: Construct Ambient Expo, Romtherm, Mobila Expo și Expo Flowers & Garden. Peste 155 de companii, din 13 țari (Bulgaria, China, Grecia, India, Italia, Polonia, Romania, Serbia,…

- Sportiva sectiei de handbal a CSM Ploiesti, Delia Rosu, a incheiat pe locul al 6-lea cu „nationala” de cadete a Romaniei editia 2024 a Jocurilor Mediteraneene, competitie desfasurata la Podgorica (Muntenegru). A fost un turneu cu 9 echipe la start, in care s-a jucat „fiecare cu fiecare”, iar apoi –…

- Conform celor mai recente date pentru perioada 1 decembrie 2023 – 31 ianuarie 2024, numarul total de inregistrari turistice in Bulgaria este de 937.527. Aceasta cifra a crescut cu putin peste 5% fata de perioada de la 1 decembrie 2022 pana la 31 ianuarie 2023. Cei mai numerosi sunt turistii din Bulgaria…

- Sectorul turismului din Bulgaria a inregistrat o crestere cu peste 5% in primele doua luni din sezonul de iarna, a informat Ministerul Turismului de la Sofia, transmite Novinite. In perioada 1 decembrie 2023 - 31 ianuarie 2024, numarul total de turisti in Bulgaria s-a situat la 937.527, reprezentand…