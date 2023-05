Somn odihnitor cu banană sau kivi? Da și NU Un grup de experți in nutriție explica in The Mirror ca bananele nu sunt recomandate chiar inainte de a merge la culcare, deoarece ar putea provoca tulburari majore ale somnului și chiar vise urate. Banana reprezinta un aliment extrem de valoros, pe care o putem manca aproape in orice moment al zilei. Totuși, mancata aproape de momentul in care mergem la culcare, banana poate fi cauza unui somn agitat și poate stimula vise urate, chiar coșmaruri, subliniaza acești experți. Concret, banana este bogata in melatonina, numita hormonul somnului, și poseda o importanta capacitate sedativa care faciliteaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

