Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis, miercuri, sa demareze o procedura de infringement impotriva Romțniei, prin trimiterea unei scrisori de punere in intarziere. Vezi in randurile de mai jos de ce s-a ales țara noastra cu aceasta sancțiune și ce trebuie sa faca pentru a scapa de ea. Așadar, o noua procedura de…

- Volodimir Zelenski a fost in Romania pentru cateva ore. Președintele Ucrainei a participat la summitul Summitului Inițiativei celor Trei Mari (I3M) care a avut loc la Vilnius, in Lituania, de unde a aterizat la noi in țara. Așadar, Volodimir Zelenski a avut joi seara o escala secreta in Romania. Președintele…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a anuntat cine sunt strategii numiți de Biroul Politic Național pentru a coordona alegerile europarlamentare, cele locale și prezidențiale. Așadar, PNL și-a ales strategii pentru alegerile de anul acesta! Cel care a venit cu vestea a fost purtatorul de cuvant…

- Foarte mulți romani și-ar dori sa iși gaseasca un job la o intituție de stat, unde sa beneficieze de salarii bune, care vin la timp, de sporuri salariale și de tichete de calatorie. Daca nu ai pe cineva in interior, care sa iți netezeasca drumul, este foarte greu sa devii bugetar in Romania. In același…

- Ciclonul mediteranean vine cu ploi, scaderea temperaturilor, dar totuși peste valorile normale, și intensificari ale vantului, anunța meteorologii. Directorul executiv al Administrației Naționale de Meteorologie , Florinela Georgescu, spune ca, dupa temperaturile de peste 20 de grade Celsius in mare…

- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a semnat ieri un document prin care demonstreaza ca a facut un pas in spate in scandalul trecerii gratuite a celor 15 spitale CFR catre autoritațile locale. P UTEREA a semnalat recent ca ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin…

- Autoritațile din Județul Ilfov lanseaza un apel ferm catre toți cetațenii: RACORDAREA LA REȚEAUA DE CANALIZARE NU ESTE OPȚIONALA! Conform prevederilor Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa și de canalizare, fiecare locuitor al județului este obligat sa se conecteze la sistemele publice…