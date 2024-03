Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 54 de ani, din judetul Mehedinti, este cercetata penal dupa ce si-ar fi agresat concubinul și i-a furat din locuinta portofelul cu toate actele si cardurile in el, dar și telefonul mobil. Politisti din cadrul Politiei Municipiului Motru au fost sesizati prin apelul 112 de un…

- Un barbat, de 48 de ani, din Motru, a sunat miercuri la 112 și a anunțat ca ar fi fost agresat de catre concubina. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca in timp ce apelantul se afla la domiciliu impreuna cu concubina sa, de 54 de ani, domiciliata in comuna Voloiac, județul Mehedinți,…

- Guvernul a aprobat, joi prin memorandum, organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea unor posturi vacante din sectorul de sanatate si asistenta sociala din cadrul institutiilor publice locale. Așadar, se da drumul la angajari in sanatate, dar și in asistența sociala! Decizia a fost luata de…

- Un tanar in varsta de 23 de ani, din Matasari, județul Gorj, a fost snopit in bataie de doi barbați, care au coborat dintr-o mașina dupa ce au lovit intenționat autoturismul in care se afla victima impreuna cu un alt barbat.

- Un barbat de 34 de ani, din comuna Broșteni, județul Mehedinți, este cercetat penal, dupa ce ar fi sustras o pereche de incalțaminte sport dintr-un magazin, din Motru. La data de 19 februarie, polițiștii au fost sesizați de o tanara de 21 de ani, lucrator gestionar la magazin, cu privire la faptul ca,…

- Fostul prefect de Gorj, Dan Ilie Morega, este cercetat penal și de polițiștii din Mehedinți pentru conducere fara permis. Dan Ilie Morega a fost oprit duminica de un echipaj de polițiști in orașul Baia de Arama. Fostul deputat are permisul de conducere retras din 6 februarie, potrivit IPJ Gorj, care,…

- Un incendiu violent a izbucnit joi seara in localitatea Gura Vaii, din județul Mehedinți, la grupul TH5 aparținand de Hidrocentralei Porțile de Fier 1. La ora 20:30, la CHE Portile de Fier I a izbucnit un incendiu la una dintre trecerile izolante de 220 kV ale Trafo bloc 5, aferent grupului TH5. Pentru…

- Un tanar in varsta de 24 de ani, din Rovinari, a fost depistat aseara in timp ce conducea un autoturism pe strada Jiului din localitate, fiind sub influența substanțelor psihoactive. Conducatorul auto a fost condus de polițiști la spital, in vederea recoltarii de probe biologice de sange. Barbatul deținea…