SOMMA si Sasson lanseaza Color Blue, o melodie noua si captivanta

- Iuliana Beregoi lanseaza „Problem”, o melodie in limba engleza, in colaborare cu Erik Frank - VIDEO Continue reading Iuliana Beregoi lanseaza „Problem”, o melodie in limba engleza, in colaborare cu Erik Frank – VIDEO at Tabu.

- Mahalo, vedeta in ascensiune pe scena muzicii electronice de dans, lanseaza cel mai recent single al sau, High Life. Piesa este acum disponibila pe principalele platforme de streaming. High Life este o piesa optimista și plina de energie, care prezinta sunetul caracteristic al lui Mahalo, imbinand…

- Dancefloor este cea mai noua lansare Manuel Riva, o piesa care pune sangele in mișcare și care ne pregatește pentru o primavara de neuitat. Mixul intre beat-ul recognoscibil al DJ-ului și versurile puternice ale PRISKAI promit un hit care va fi prezent in toate playlisturile acestui an. „Intalnirea…

- Minelli și SICKOTOY colaboreaza din nou pentru a da lumii o alta piesa care va va ramane in minte pentru mult timp. Captivanta, in curand cu titulatura de cantecul tau preferat, “Think About U” este intruchiparea prin sound a gandurilor tale atunci cand te indragostești de o persoana. “Think About U”…

- Cadoul perfect de ziua artistei Amely este chiar lansarea primului ei single “Iarta-mi vina” care a luat nastere in studiourile “On Music”. “Aceasta piesa reprezinta un colt emotional din mine lucru care m-a facut sa pun foarte mult suflet in interpretarea sa. Greutatea mesajului muzical sper sa ajunga…

- „Are mama o fetița cat un ghemotoc, are mama o fetița frumușica foc” sunt doua versuri celebre dintr-o melodie care i se potrivesc de minune Sanzianei Buruiana (37 de ani). Vedeta este mandra din cale afara de fiica sa cea mare, Izabela (7 ani) care urmeaza sa lanseze astazi, chiar de Ziua Indragostiților,…

- INNA prezinta prima parte a albumului ”Just Dance” care include 6 piese compuse și produse pe durata a 16 zile, timp in care a stat izolata in Dance Queen’s House in cadrul celei mai lungi sesiuni, aflata la cel de-al treilea sezon. Artista a facut echipa cu producatori și compozitori de la Global Records…

- Fosta concurenta la “Vocea Romaniei” lanseaza o noua piesa, dar de data aceasta ne șocheaza cu schimbarea radicala de stil muzical dar și de look. Aura B. lanseaza piesa “Daca te-aș pierde“ un vals, o melodie de dragoste, perfecta pentru dansul mirilor. Aceasta melodie este scrisa chiar de solista,…