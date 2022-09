Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel: Contractul pentru proiectarea și execuția Centurii Sighișoara va fi semnat in cateva zile, dupa ce ieri a fost ultima zi in care se puteau depune contestații in urma reevaluarii ofertelor de catre CNAIR. Pentru ca nu au fost inregistrate contestații, asocierea…

- In perioada 25-28 August 2022, in Aninoasa s-a desfașurat Campionatul Național Outdoor pentru diviziile olimpic, compound și barebow la care CS Șoimii de Mureș a fost prezent cu 5 sportivi care au avut rezultate notabile. Dar mai presus de acest fapt, Catalin Turbatu a reușit pe Langa clasarea pe prima…

- Aproape 650 de cladiri sunt in județul Mureș unde funcționeaza cursuri pentru invațamantul preșcolar, școlar și liceal dintre care doar 124 au autorizație de securitate la incendii. Peste 500 de cladiri nu necesita autorizație deoarece sunt construcții vechi iar pentru ele, legea nu se aplica. Sunt…

- Polițiștii de imigrari din Mureș, in urma unei acțiuni intreprinse la șfarșitul saptamanii trecute, pe linia prevenirii și combaterii șederii și muncii ilegale a strainilor, pe raza de competența, au depistat doi cetațeni straini din Sri Lanka, care desfașurau activitați lucrative fara forme legale,…

- Ceremoniile de sfințire și arborare a Drapelului Romaniei, vor incepe maine la Brașov cu sfințirea steagului tricolor. Drapelul Național va fi apoi inalțat pe catarg, duminica, in cadrul unei ceremonii militare ce va avea loc de la ora 12.00 in Piața Tricolorului. Vor fi prezenți reprezentanții Prefecturii,…

- Conducerea Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Mureș aduce la cunostinta persoanelor fizice și juridice vanzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare pentru obiecte de inventar cu durata de functionare expirata. "Locul unde pot fi vazute bunurile este sediul ITM Mures. Institutiile publice…

- Eforturile depuse de PSD in cadrul coaliției de guvernare pentru alocarea de fonduri prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" in vederea introducerii gazului metan in diferite zone ale județului Mureș dau primele rezultate. Prin Programul "Anghel Saligny" se vor finanța cu prioritate proiectele…

- Sute de concurenți din 38 de țari ale lumii au luat startul, vineri, in cursele Campionatului Mondial de Duatlon Standard, desfașurate pe circuitul Transilvania Motor Ring de la Cerghid, județul Mureș. La categoriile Elite și Tineret Under 23 masculin, s-au impus francezul Krilan Le Bihan, respectiv…