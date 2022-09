Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a catalogat drept ”impovaratoare pentru populatiile” fluctuatiile valutelor. ”In situatii de criza, apar fluctuatii. Ele de multe ori sunt impovaratoare pentru populatie, cum este criza energetica, cum este posibil sa avem scumpiri pe zona de alimente fiindca Rusia ingradeste exportul…

- Eliminarea profiturile extraordinare realizate de la companiile energetice sau reducerea cu 5% a consumului de energie electrica in timpul orelor de varf in intreaga UE se numara printre masurile propuse intr-un pachet conceput pentru a proteja cetațenii și companiile de creșterea prețurilor la energie,…

- Uniunea Europeana a reusit sa umple depozitele de gaze in proportie de peste 80% pentru a face fata iernii viitoare, insa va trebui ca in martie sa aiba un grad de umplere de cel putin 40% pentru a putea infrunta sezonul rece 2023-2024, conform calculelor Comisiei Europene, informeaza agentia EFE. ‘Va…

- Ultima disputa pe tema scumpirilor din energie a avut darul de a clarifica situatia din ultima perioada in ceea ce priveste implementarea corespunzatoare a masurilor care au dus la aceste situatii. De altfel, reprezentantii PSD au aratat ca problemele au aparut in perioada vechii guvernari, probleme…

- O formula de compensare a tarifelor la energie pentru perioada urmatoare e greu de gasit și asta e marea provocare pentru guvern și instituțiile din domeniu. Se cauta o varianta prin care populația și economia sa fie protejate, a anunțat premierul Nicolae Ciuca.

- Am putea avea gaze nu doar suficiente, ci și ieftine, cu condiția sa negociem ferm cu Rusia in loc sa lasam panica sa ne conduca. Soluția este mai simpla decat pare și a fost deja discutata de ceva timp la nivelul Comisiei Europene. Cum am ajuns insa...

- Uniunea Europeana este interesata sa obtina livrari suplimentare de gaze naturale din Nigeria, intr-un moment in care blocul comunitar se pregateste pentru o posibila oprire a livrarilor de gaze rusesti, a declarat sambata Matthew Baldwin, director general adjunct al Directoratului General pentru Energie…

- Ucraina a inceput sa exporte energie electrica catre Uniunea Europeana, au anunțat, joi, premierul ucrainean, Denys Shmyhal, și președintele Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen. Primele exporturi au ajuns in Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…