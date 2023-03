Stiri pe aceeasi tema

- Artista lugojeana Yvonne a lansat un nou single impreuna cu producatorul muzical timișorean Vlad Radoi, melodia „Don’t Play Me”, care beneficieaza de sun sound electronic modern. In prezent, artista, pe numele ei adevarat Yvonne Moș, pregatește albumul de debut. „Am 21 de ani și am inceput sa cant la…

- Tanara Teodora-Ștefana Grumeza și-a lansat albumul de debut. „Marunțica” a ridicat sala in picioare Evenimentul a fost unul incarcat cu energie pozitiva și voie buna, care vine cumva firesc dupa ani buni de munca. Teodora-Ștefana Grumeza a pașit pentru prima data pe scena la varsta de cinci ani, sub…

- Dupa ani ani de asteptare, timp in care a compus zeci de piese, dar si regizat propriile videoclipuri, Mihail revine cu albumul de debut – To Whom We Return”. Albumul contine noua piese, printre care single-urile “Chosen One” si “Moontalks”, alaturi de “Slow Train” si “Anais”, melodii care s-au auzit…

- Artistul Pasha Parfeni a lansat oficial videoclipul pentru melodia ”Soarele și Luna”, piesa cu care iși dorește sa reprezinte Republica Moldova la concursul ”Eurovision Song Contest” care va avea loc in acest an la Liverpool. ”Sintem cu un pas mai aproape de Liverpool! Am lansat clipul pentru piesa…

- Dupa succesul inregistrat cu precedentul single „Influx”, trupa timișoreana Thy Veils revine cu o noua piesa extrasa de pe viitorul album, „Next Forever”. „Upstream” reprezinta o noua etapa in sfera acestui univers futurist in care calatoria devine plimbare in deplina inspirație pe axul timpului. Un…

- Diana Ivan, tanara solista timișoreanca ce a ajuns in atenția publicului cu doi ani in urma, cand a lansat piesa „Where My Heart Seems to Guide Me”, a lansat o noua melodie care anunța apariția unui E.P. numit „Relic“. Noua ei melodie„ Walk the Line“, a fost realizata cu ajutorul lui Ovidiu „Dodo”…

- Freya Ridings a lansat single-ul “Weekends”. Apariția fulgeratoare a lui Freya Ridings cu „Lost Without You” și albumul ei de debut omonim au facut-o una dintre poveștile surpriza de succes internațional din ultimii ani. Single-ul a facut-o pe Freya prima artista care a avut un hit in Top 10 auto-scris,…

- Silvia Stoiana a lansat o melodie noua alaturi de copilașul ei, mixajul și masterul piesei Leganelul lui Isus fiind realizat de Massive Studios. „Anul acesta,in pragul sarbatorilor de iarna, mi-am dorit sa-mi suprind fanii intr-un mod inedit. Și pentru ca este primul an in care sunt proaspata mamica,…