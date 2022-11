Stiri pe aceeasi tema

Peste 50 de rachete de croaziera au fost lansate de catre armata rusa impotriva Ucrainei, intr-un "atac masiv", a anuntat armata ucraineana luni, la doua zile dupa un atac cu drone impotriva Flotei ruse la Marea Neagra, atribuit de Moscova Kievului si Londrei, relateaza AFP, potrivit News.ro.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri seara ca lupte extrem de acerbe se dau in prezent langa Bahmut, oras din regiunea Donetk in estul Ucrainei, o tinta prioritara pentru armata rusa de luni de zile, transmite AFP, citat de Agerpres.

Dmitri Peskov, secretar de presa al președintelui Federației Ruse. a fost intrebat "daca umbrela nucleara rusa se raspandește in teritoriile care au fost recent anexate (Donețk, Lugansk Republicile Populare și regiunile Herson și Zaporijjea)."

Soldați inarmați merg din ușa in ușa in zonele ocupate ale Ucrainei pentru a strange voturi in cadrul așa-ziselor "referendumuri" privind aderarea la Rusia, spun ucrainenii, anunța Mediafax.

Treisprezece persoane au fost ucise si altele ranite intr-o serie de explozii in orasul Donetsk, condus de separatisti, in estul Ucrainei, potrivit primarului acestui oras sustinut de Rusia, relateaza BBC preluat de news.ro

Biroul ONU pentru drepturile omului s-a declarat „ingrijorat" dupa ce marți au inceput sa apara informații potrivit carora Kremlinul și gruparile armate afiliate din regiunea Donețk din estul Ucrainei planuiesc sa judece prizonieri de razboi ucraineni in Mariupolul ocupat, relateaza Sky News

Moscova a inceput sa faca planuri concrete pentru a organiza referendumuri de alipire in mai multe orase din parti ocupate in estul Ucrainei, intr-o tentativa de a le atrage mai aproape de Rusia, au declarat oficiali de rang inalt de la Washington, citati de DPA, potrivit Agerpres.

Seful administratiei separatiste sustinute de Rusia in regiunea Donetk (estul Ucrainei) a declarat miercuri ca un proces al combatantilor capturati din regimentul ucrainean Azov va avea loc pana la sfarsitul verii, cel mai probabil in Mariupol, oras-port la Marea Azov, relateaza Reuters joi.