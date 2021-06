Soldați germani, rechemați dintr-o misiune NATO în urma acuzațiilor de comportament antisemit și agresiune sexuală În jur de 30 de soldați germani au fost rechemați joi din Lituania în urma acuzațiilor de comportament antisemit și de violența sexuala, a anunțat un purtator de cuvânt al guvernului de la Berlin citat de Deutsche Welle.



Ministrul german al apararii Annegret Kramp-Karrenbauer a confirmat miercuri ca un întreg pluton se va întoarce &"imediat&" în Germania.



&"Comportamentul neadecvat al unora din soldații din Lituania reprezinta o palma data tuturor celor care asigura securitatea țarii noastre în fiecare zi în #Bundeswehr&", a scris aceasta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

