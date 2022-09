Stiri pe aceeasi tema

- Recruți ruși mobilizați ca urmare a decretului dat de Vladimir Putin au apelat o linie telefonica speciala pentru a verifica cum sa se predea in siguranța inainte de a fi chemați in prima linie, a declarat Andrii Yusov, purtatorul de cuvant in Ministerul ucrainean al Apararii.

- Un militar rus mobilizat in urma decretului lui Vladimir Putin spune ca regimentul din care face parte a fost anunțat ca va fi trimis pe front peste doar cateva zile, fara niciun fel de antrenament și pregatire prealabila.

- Razboi in Ucraina, ziua 203. Armata rusa a anunțat marți "lovituri masive" pe toate fronturile, ca reacție la contraofensiva fulgeratoare a trupelor ucrainene pe care Kremlinul le acuza de abuzuri in zonele recucerite, in timp ce Kievul le reproșeaza sold

- Serviciul de Securitate al Ucrainei il acuza pe liderul cecen Ramzan Kadirov de „crime de razboi”. Liderul cecen a reacționat rapid la acuzațiile instituției și intreaba unde sa vina„ pentru a stabili totuși cine este criminal și terorist”, scrie ria.ru.

- Casa Alba a lansat un avertisment potrivit caruia Beijingul ar putea realiza o demonstratie de forta, daca presedinta Camerei Reprezentantilor din SUA viziteaza Taiwanul, relateaza BBC. Nancy Pelosi a inceput, luni, turneul asiatic la Singapore, care include opriri in Malaezia, Coreea de Sud si Japonia,…

- Armata ucraineana a anunțat sambata ca a ucis zeci de soldați ruși și a distrus doua depozite de muniție in luptele din regiunea Herson, punctul central al contraofensivei Kievului in sud și un punct cheie in liniile de aprovizionare ale Moscovei.

- Fostul comandant al trupelor SUA in Europa, generalul in rezerva Ben Hodges, a apreciat joi ca fortele ucrainene au capacitatea de a alunga fortele invadatoare ruse din teritoriile ocupate intrucat, ajunse la epuizare, „nu prea au ce sa mai faca” in acest moment.

- Aproximativ 150 de soldați dintr-o regiune siberiana refuza sa se mai intoarca la razboi, in Ucraina. Barbații s-au intors acasa, in Republica Buriația, in weekend, dupa un apel video facut de soțiile lor luna trecuta, spune Alexandra Garmazhapova, care conduce Fundația anti-razboi Buriația Libera,…