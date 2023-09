SOFT SPION: INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ preia ARMATA și EXTERNELE! Traim vremuri cu adevarat nebune! Unele in care, iata ca ”valul” promovarii cu orice preț a Inteligenței Artificiale risca sa ”mature” totul in calea sa! Mai ales ca, de acum este oficial, un prim minister din Romania zilelor noastre baga deja Inteligența Artificiala in Guvern! Ceea ce, sincer vorbind, oricum era inevitabil. Chiar și dupa […] The post SOFT SPION: INTELIGENȚA ARTIFICIALA preia ARMATA și EXTERNELE! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, la New York, ca masurile fiscale pregatite de Guvern nu vor rezolva toate problemele sistemice pe care Romania le are de 30 de ani, dar este un pas in directia buna, conform stiripesurse.ro. Iohannis a fost intrebat, miercuri, la New York, despre masurile…

- ”Traseul acestui proiect de lege a fost indelungat. Toata lumea isi pune aceast intrebare, de ce este nevoie acum de acest proiect de lege”, a afirmat, Marcel Bolos, miercuri seara, la finalul sedintei de Guvern. Ministrul Finantelor a vorbit despre deficitul bugetar. ”La finalul acestui an, tinta de…

- ”O sa spun cateva lucruri cu privire la liniile rosii pe care noi le consideram si pe care le-am transmis, de altfel, si Guvenului, dar si Comisiei Europene. Din cate am inteles, maine o sa fie deja o intalnire de Consiliul National Tripartit. Astazi in sedinta noastra de Colegiu National va trebui…

- Resturile de drone cazute in Romania provin de la aparate kamikaze fara pilot Shahed, de fabricatie iraniana, spun marți surse citate de Antena 3.Rusia efectueaza de cateva saptamani atacuri cu drone asupra porturilor ucrainene aflate la Dunare, cu intenția de a lovi infrastructura dedicata productiei…

- In urma negocierilor purtate la Guvern, opt primarii din Romania au obținut o ordonanța de urgența, elaborata de Ministerul de Finanțe, in vederea achiziționarii combustibilului necesar funcționarii CET-urilor in viitorul sezon rece. Primarul Iașului, Mihai Chirica, a precizat ca, in acest moment, Uniunea…

- Premierul Marcel Ciolacu a plecat luni la Atena, unde va participa la o reuniune de lucru a sefilor de stat si de Guvern din sud-estul Europei si Balcanii de Vest, organizata de prim-ministrul elen, Kyriakos Mitsotakis. La fel ca alte deplasari externe, Ciolacu a ales o cursa de linie, scriu jurnaliștii…

- Oamenii pot vorbi cu „Iisus” prin intermediul Inteligenței Artificiale, in schimbul unui abonament de doar cațiva dolari pe luna. Inteligența artificiala permite oamenilor sa stea de vorba cu Iisus sau alte figuri biblice, inclusiv Fecioara Maria sau Iosif. Pentru un abonament de 2,99 dolari pe luna,…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, miercuri, dupa intalnirea de la Ministerul Finantelor, pe tema reducerilor bugetare, ca sunt peste 50 de masuri care vor fi luate prin OUG care se pregateste. „Vorbim de prima reforma reala in sistemul bugetar”, afirma premierul. Premierul Marcel…