- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, este candidatul cu cele mai mari șanse la Primaria Capitalei. El și-a anunțat oficial candidatura. Cristian Popescu Piedone, liderul de varf al Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) și primar al Sectorului 5 , a intrat in lumina reflectoarelor pentru…

- Cristian Popescu Piedone se profileaza ca o forța noua și puternica in cursa pentru Primaria Capitalei, avand potențialul de a rescrie regulile jocului electoral, a aratat analistul politic Adrian Zabava. Cu o abordare inovatoare și o personalitate carismatica, Piedone aduce o noua perspectiva in peisajul…

- Piedone lanseaza un atac dur la adresa adversarilor politici, acuzandu-i de oportunism și lipsa de respect pentru popor. Primarul Sectorului 5 și candidatul cu cele mai mari șanse la Primaria Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a adresat cuvinte dure, intr-o postare pe Facebook, clasei politice din…

- Sondajele legate de candidații la Primaria Capitelei au ajuns și in atenția primarului Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone. In ciuda faptului ca edilul nu ar vota-o pe Gabriela Firea, acesta susține ca are o ”relație extraordinara” cu aceasta. Ce are Piedone și nu are Firea? In cadrul unei emisiuni…

- Primarul Sectorului 5 a transmis miercuri, 28 februarie, pentru Libertatea, ca a aflat „din presa” despre concluziile ANI și a precizat ca va da in judecata Agenția Naționala de Integritate pentru „manipularea intenției de vot”.„Este neprocedural, și aș indrazni sa spun nelegal, sa aflu despre existența…

- Primarul Sectorului 5 a transmis o invitație publica PNL și PSD sa-l susțina impotriva lui Nicușor Dan. Piedone susține ca finala pentru fotoliul de la primaria Capitalei va fi intre el și actual primar.Cel mai recent sondaj realizat de CURS in București, in perioada 9-23 februarie, arata o surpriza:…

- In contextul alegerilor iminente pentru Primaria Generala a Bucureștiului, Cristian Popescu Piedone, actualul primar al Sectorului 5, a devenit principalul favorit al bucureștenilor, avand șansele cele mai mari de a obține cel mai mare procent din voturi. In ultima perioada, Piedone a primit tot mai…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a cerut aliantei PSD-PNL sa anunte candidatul pentru Primaria Capitalei, afirmand ca, in caz contrar, va iși va pune experiența in slujba cetațenilor din București.