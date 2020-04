Stiri pe aceeasi tema

- CARANSEBEȘ – Testele de care managerul spitalului, Adrian Cican, vorbea in aceasta dimineața, pentru doi angajați ai supermarketului din cartierul Pipirig și din centrul orașului Oțelu Roșu, au ieșit pozitive! Cei doi depistați pozitiv sunt soț și soție, amandoi din Oțelu Roșu, barbatul lucrand la Lidl…

- Italia a trecut de 90.000 de persoane infectate cu noul coronavirus și de 10.000 de morți. In epicentrul pandemiei exista o localitate fara niciun bolnav – Ferrera Erbognone. Ferrera Erbognone este o localitate cu 1.000 de locuitori din Lombardia, care nu a inregistrat niciun caz de imbolnavire de…

- Intr-o perioada grea pentru intreaga omenire, cand sunt raportate, zilnic, foarte multe cazuri de pacienți cu coronavirus, brandurile de succes dau o mana de ajutor. Deși le sunt afectate serios vanzarile din cauza COVID-19, asta nu a oprit marile nume din industrie sa doneze pentru cei afectați de…

- Revolte - soldate cu cel putin un mort - au avut loc in weekend in patru inchisori italiene, dupa suspendarea vizitelor familiale, in cadrul masurilor luate in vederea opririi raspandirii epidemiei, au anuntat un sindicat al personalului penicetnciar si un ONG, reateaza AFP, potrivit news.ro.”In…

- Presa italiana a relatat, recent, ca guvernatorul regiunii italiene Campania, Vincenzo de Luca, a anunțat ca primele transporturi de deșeuri periculoase din zona Napoli vor pleca spre Romania in 30 mai....

- Patroana firmei care a amplasat artificiile in Clubul Colectiv, Daniela Ioana Nita, era preocupata de imaginea firmei imediat dupa tragedia in care 64 de persoane au murit iar sute de tineri au fost mutilati pe viata

- Elly Schlein, in varsta de 34 de ani, fost europarlamentar, este considerata steaua in ascensiune a stangii italiene dupa ce miscarea sa foarte tanara Coraggiosa (Curajoasa) a ajutat central-stanga democrata sa invinga dreapta radicala intr-o regiune din nordul Italiei. Ea este speranta stangii intr-o…

- Ziarul renasterea.ro publica o investigație prin care demonstreaza ca, intr-o luna fara zapezi, orașul Timișoara a platit firmei de deszapezire o suma de 13 ori mai mare decat a dat Cluj-Napoca.Orașul Timișoara a platit, in ianuarie, circa 165.000 euro - aproape 800.000 de lei - pentru servicii de deszapezire.…