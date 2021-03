Șoferul urmărit de poliție pe străzile din București a fost arestat preventiv Șoferul de 35 de ani, care nu avea permis de conducere și care a fost urmarit de poliție pe strazile din București, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luata sambata de Judecatoria sectorului 1, care a emis pe numele barbatului un mandat de arestare preventiva pentru 30 zile, potrivit mediafax.ro. Citește și: Adina Alberts face publice conversații de pe WhatsApp: ‘Cazul m-a zdruncinat teribil. Mama ei susține ca a fost ucisa de malpraxis’ Barbatul care se afla la volanul unei mașini a fost oprit vineri de polițiști pe o strada din Sectorul 1. El le-a… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

