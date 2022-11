Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism iesit in afara partii carosabile in zona centurii Radauțiului dinspre Dornesti, informeaza ISU Suceava. A fost identificata o singura victima, prinsa intre autoturism si șantul de beton. Aceasta a fost extrasa de catre pompieri si predata echipajului medical pentru monitorizare. Este in…

- ■ tragedia a avut loc in aceasta dimineata ■ victima se deplasa pe carosabil si a fost surprinsa de un autoturism ■ Evenimentele nedorite pe drumuri nu se mai termina, un alt accident mortal consemnandu-se in aceasta dimineata. In statistica rutiera, persoana decedata este victima cu numarul patruzeci…

- La doi ani dupa ce Curtea de Apel Cluj a desfiintat sentinta penala nr.115 pronuntata la 15 mai 2019 de Judecatoria Jibou prin care acordul de recunoastere a vinovatiei a fost admis, a respins acordul de recunoastere a vinovatiei si a trimis dosarul procurorului in vederea continuarii urmaririi penale,…

- Barbatul care a murit in urma unui grav accident petrecut marți seara pe autostrada A1, in zona localitații aradene Vinga, era Remus Dobra, preot la biserica greco-catolica din Dumbravița, localitate invecinata cu Timișoara. Șoferul nu purta centura de si

- BORLOVA – Șoferul unei mașini de teren și-a pierdut viața dupa ce s-a rasturnat intr-o rapa adanca de aproximativ 10 metri de pe marginea DJ 608 A, intre satul Borlova și Muntele Mic! La fața locului au ajuns de urgența cei de la Detașamentul de Pompieri Militari Caransebeș cu doua autospeciale, cei…

- Un tanar de 25 de ani a fost gasit mort in aceasta dimineața, in mașina implicata intr-un accident rutier petrecut pe Calea Moților. Apelul de urgența catre ISU Cluj și SMURD a fost dat la ora 6:18, la fața locului deplasandu-se și o autospeciala cu modul de descarcerare de la Detașamentul 1. Din pacate,…

- Un șofer de camion care a provocat sambata 3 septembrie 2022 un accident mortal, pe A1 Deva – Nadlac, este cercetat sub control judiciar dupa ce s-a descoperit ca a condus 12 ore neintrerupt.