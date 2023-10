Un șofer aflat sub influența bauturilor alcoolice a creat pagube importante in curtea unor viișoreni unde a intrat cu mașina dupa un accident rutier. Barbatul este din Campia Turzii și in urma cu doua luni a provocat un accident rutier, beat fiind, la intrarea in Viișoara. Acum a fost trimis in judecata și va raspunde [...] Articolul Șoferul care fiind sub influența alcoolului a produs un accident la Viișoara și a distrus proprietatea unor viișoreni, a fost trimis in instanța! apare prima data in TurdaNews .