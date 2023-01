Curtea de Apel Bucuresti a condamnat-o definitiv, miercuri, pe soferita care a accidentat mortal doua fete in zona Andronache din Capitala la 4 ani si 6 luni inchisoare cu executare. CAB a respins apelul soferitei si a mentinut sentinta aplicata in august 2022 de Tribunalul Bucuresti. Potrivit deciziei instantei, Marcela Leonte a primit 4 ani […] The post Șoferita care a accidentat mortal doua fete in zona Andronache din Capitala, condamnata definitiv la 4 ani și 6 luni de inchisoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .