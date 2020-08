Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii nu vor mai fi amendați daca nu prezinta in original, pe hartie, polița RCA. Ele vor putea fi prezentate și in format electronic, pe telefon. Modificarile intra in vigoare in termen de trei zile de la data publicarii acestora in „Monitorul Oficial" al Romaniei. Miercuri, Consiliul Autoritații…

