- Polițiștii aradeni au desfașurat mai multe acțiuni pe șoselele din județ in ultimele 24 de ore, iar cele mai multe sancțiuni au fost date pentru depașirea vitezei regulamentare. Au fost, insa, și șoferi prinși bauți sau drogați la volan. „La data de 4 august, in jurul orei 00:20, polițiștii Serviciului…

- Un barbat de 31 de ani din județul Maramureș a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru 11 infracțiuni de furt calificat. Polițiștii din Savarșin, județul Arad, au fost sesizați luni despre prezența unei persoane cu un bagaj voluminos, banuita de furt, pe o strada din Ilteu. Polițiștii deplasați…

- Weekendul trecut, polițiștii clujeni au efectuat mai multe acțiuni de verificare in trafic, inclusiv la Turda și Campia Turzii. Astfel, duminica, 30 iulie 2023, au depistat atat un turdean beat la volan, cat și un tanar din Campia Turzii aflat sub influența substanțelor psihoactive. „In noaptea de 30…

- Politistii din Timis au avut de-a face in ultimele zile cu numeroase cazuri de soferi care s-au urcat la volan sub influenta diverselor substante interzise. Duminica, in jurul orei 1.00, politistii Serviciului Rutier, au oprit pe Splaiul Tudor Vladimirescu, din Timisoara, un autoturism condus de tanar…

- Polițiștii din Timișoara au organizat, ieri, o razie timp de patru ore, printre obiectivele prioritare fiind depistarea șoferilor care conduc beți sau drogați. Au fost legitimate aproximativ 300 de persoane, au fost controlate 32 de autovehicule, 153 de motociclete și au fost efectuate 130 de testari…

- La data de 9 iulie a.c., in jurul orei 7.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campina in timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe Aleea Parcului din municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat in varsta de 44 de ani. Intrucat conducatorul auto…

- Politistii timiseni au desfasurat ieri si astazi o razie de proportii in judet in cadrul acțiunii ROADPOL “Alcohol & Drugs”. Nu mai putin de 850 de persoane au fost legitimate și nu mai putin de 785 de autovehicule controlate. Au fost aplicate 165 de sancțiuni contravenționale, in valoare totala de…