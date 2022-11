Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai mulți romani plecați in strainatate iși impartașesc experiențele de viața ca și locuitori ai altor țari, insa lucrurile nu sunt mereu așa cum și-ar dori. Un șofer de TIR a avut o experiența neplacuta in Franța, atunci cand a ramas fara 1.300 litri de motorina.

- Familia a alertat de urgența autoritațile și a postat mai multe mesaje pe pagina de Facebook dupa ce barbatul nu a mai raspuns la telefon o perioada foarte lunga de timp.Rudele au sunat inclusiv la firma unde barbatul lucra, insa nu au reușit sa obțina nicio informație. Dupa doua zile, poliția franceza…

- Doi angajați ai Batalionului Sud al Inspectoratului Național de Securitate Publica sunt suspectați ca ar fi cerut mita sub forma de bunuri materiale de la administratorul unei companii auto pentru a nu sancționa contravențional un angajat al acestuia.

- Sunt oameni care știu sa faca arta din orice. Desigur, fotografia reprezinta una dintre cele mai frumoase arte. Vadim Ghirda este un fotoreporter roman care a „pictat” inocența in iadul Ucrainei și a fost premiat pentru asta. Fotografie premiata Multe zeci de mii, sute de mii – de n-or fi mai multe…

- Un sofer roman de camion a fost condamnat in Franta dupa ce a rupt barierele statiilor de taxare de pe autostrazi de 115 ori. Barbatul a comis faptele intre anii 2020 si 2021, iar instanta a decis sa-i aplice o pedeapsa de trei luni de inchisoare cu suspendare.

- Cați bani primește un șofer roman de TIR in Spania? Meseria de șofer de TIR, pe cat de frumoasa este, pe-atat de provocatoare. Așa ca, ne-am gandit sa vedem cați bani primește un șofer roman de TIR in Spania. Conform datelor, salariul lunar este uriaș, și am putea spune ca meritat. Cele 10 țari in care…

- Ce a pațit un șofer roman de TIR in Franța? Indiferent in ce situație ar fi cineva, drogurile de mare risc insemana inchisoare. Legile statelor europene, și nu numai, prevad in anumite cazuri chiar pedepse mari in aceste situații. Presa franceza a relatat zilele acestea ce a pațit un șofer roman de…