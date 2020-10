Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 14 octombrie, politistii din Vișeu de Sus au intervenit la un accident rutier produs pe strada 1 Mai din oras. In urma verificarilor efectuate politistii au stabilit faptul ca un barbat de 47 de ani din Viseu de Sus, a condus un autoturism, iar la un moment dat a lovit un stalp de sustinere…

- Infracțiune constatata de polițiști la regimul rutier La data 4 octombrie a.c., ora 01.35, polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Tulnici au depistat un barbat de 39 de ani, din municipiul București, in timp ce conducea un autoturism pe DN2 D, fara a avea asupra sa permisul de conducere. Pe numele barbatului…

- Ziarul Unirea Barbat de 38 de ani din Daia Romana, cu permisul suspendat, prins beat la volan și reținut de polițiști. Ce alcoolemie avea Un barbat din comuna Daia Romana a fost reținut de polițiști dupa ce a condus un autoturism pe drum public, fiind sub influența bauturilor alcoolice și avand dreptul…

- Un barbat, de 50 de ani, din comuna Polovragi, a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a fost prins in doua randuri de politisti in timp ce se afla la bolanul unei masini sub influenta alcoolului si fara permis.

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fara permis de conducere”. In fapt, polițiștii rutieri au depistat in trafic un barbat in varsta de 30 ani, din judetul Neamt, care conducea…

- Un barbat din satul Buda, comuna Zvoriștea, a ajuns in arestul poliției județene, reținut 24 de ore, dupa ce s-a urcat la volan in stare avansata de ebrietate, avand și permisul de conducere reținut iar la semnalul unui echipaj de poliție a fugit. Duminica, in jurul orei 17.40, polițiștii de la ...

- Un barbat, de 56 de ani, din municipiul Craiova, județul Dolj, a fost depistat ieri in timp ce conducea un autoturism pe DJ 661 Saulești, Gorj, iar cu ocazia verificarilor efectuate de catre polițiști s-a stabilit faptul ca acesta are suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice…

- A condus sub influenta bauturilor alcoolice. La data de 30 iulie a.c., politistii Serviciului Rutier Tulcea au depistat un barbat in varsta de 59 de ani, din localitatea Peceneaga, judetul Tulcea, in timp ce conducea un auto pe raza comunei Ostrov, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, cu o concentratie…