Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului Rutier au depistat pe drumul national DN 6 un sofer ce conducea un autoturism cu o viteza de 154 de km/h pe un sector de drum cu limita de viteza de 100 km/h, a anuntat Biroul de presa al Politiei Timis.In urma testarii barbatului cu aparatul din dotare, au reiesit indicii cu…

- Un șofer care a fost inregistrat de aparatul radar in timp ce conducea cu 154 de km/h este suspectat ca a consumat droguri. Incidentul a avut loc miercuri in județul Timiș.Potrivit Poliției, miercuri, in jurul orei 17:45, polițiștii Serviciului Rutier au depistat pe DN 6, un șofer care conducea un…

- Un barbat de 25 de ani din Mehadia, cu permisul suspendat și sub influența drogurilor, a fost depistat la volan in noaptea de joi spre vineri, anunța IPJ Caraș-Severin. Pe numele șoferului a fost deschis dosar penal. „Azi-noapte, la ora 01.00, polițiști de la Biroul Drumuri Naționale și Europene din…

- Un tanar de 27 de ani, din comuna Moțaieni, s-a ales cu un dosar penal, dupa ce, sambata dupa-amiaza, a fost depistat sub influența drogurilor la volanul mașinii. Acesta a fost oprit in trafic, in jurul orei 15.49, pe DN 71, pe raza localitații Doicești, de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier.…

- Un tanar de 18 ani din Timișoara a fost ranit și transportat la spital pentru c-a intrat cu mașina in plin intr-un tramvai. Potrivit Poliției, tanarul nu are permis, avea o alcoolemie ridicata și este suspectat ca a consumat droguri.

- Un politist local din comuna Dumbravita de langa Timisoara a fost prins baut si drogat la volan, dupa ce a fost implicat intr-un accident, joi, in fata Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara.Potrivit IPJ Timis, barbatul de 53 de ani a condus un autoturism pe strada Gheorghe Adam spre strada Simion…

- Un politist local din comuna Dumbravita de langa Timisoara a fost prins baut si drogat la volan, dupa ce a fost implicat intr-un accident, joi, in fata Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara. Potrivit IPJ Timis, barbatul de 53 de ani a condus un autoturism pe strada Gheorghe Adam, iar la un moment…