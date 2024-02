Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost surprins in timp ce conducea cu o viteza mult peste cea legala pe autostrada A1, in vestul țarii. „Polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva – Nadlac au depistat la data de 27 ianuarie, in jurul orei 13:30, un autoturism condus de un barbat de 29 de ani, din județul Maramureș.…

- Un șofer care a fost inregistrat de aparatul radar in timp ce conducea cu 154 de km/h este suspectat ca a consumat droguri. Incidentul a avut loc miercuri in județul Timiș.Potrivit Poliției, miercuri, in jurul orei 17:45, polițiștii Serviciului Rutier au depistat pe DN 6, un șofer care conducea un…

- Un barbat de 25 de ani din Mehadia, cu permisul suspendat și sub influența drogurilor, a fost depistat la volan in noaptea de joi spre vineri, anunța IPJ Caraș-Severin. Pe numele șoferului a fost deschis dosar penal. „Azi-noapte, la ora 01.00, polițiști de la Biroul Drumuri Naționale și Europene din…

- Ieri, 07 ianuarie, la ora 14.08, in timp ce polițiștii Serviciului Rutier exercitau atribuțiile de serviciu pe D.N.18, in localitatea Leordina, au oprit pentru control un autoturism, deoarece a circulat cu viteza de 112 km/h (+ 62 km/h), peste limita legala admisa in localitate, pe sector de drum cu…

- Sambata, 30 decembrie 2023, in jurul orei 01.30, polițiștii Serviciului Rutier, in timp ce acționau pe strada Vasile Alecsandri din Alba Iulia, au depistat un barbat de 32 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- La data de 12 decembrie a.c., in jurul orei 2.00, politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe bulevardul I.C. Bratianu, la iesire din municipiul Constanta, s a produs un accident rutier grav.Impactul a fost surprins de camerele de supraveghere. Mai multe imagini…

