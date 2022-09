Şofer de tir bătut cu bâta în intersecţie taman de colegul de trafic care îi tăiase faţa Soferul unui tir a fost batut de soferul unei masini care-i taiase fata. In prima instanta, agresorul isi recunoscuse fapta, ceea ce i-a adus o condamnare cu suspendare. In apel insa, si-a amintit ca de fapt soferul tirului sarise la bataie, el aflandu-se in legitima aparare. Incidentul din trafic s-a petrecut pe 16 decembrie 2020, pe cand E.P. se afla la volanul unui tir, trecand prin Bals. A trebuit sa franeze brusc, deoarece in fata sa un autoturism venind din sens contrar a virat stanga fara a semnaliza. E.P. a coborat din tir pentru a face niste verificari, moment in care din autoturism… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

