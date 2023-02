Stiri pe aceeasi tema

- Dosar penal pe numele unui tanar de 18 ani, in Behausen, județul Timiș. El este cercetat penal dupa ce a fost prins la volan deși consumase droguri. Șoferul a fost oprit in trafic pentru un control de rutina.

- Polițiștii rutieri suceveni au continuat acțiunile de control nocturne de la final de saptamana axate pe depistarea celor care conduc sub influența bauturilor alcoolice sau a unor substanțe interzise din sfera drogurilor. Așa s-a intamplat in noaptea de sambata spre duminica, cand au fost ...

- O verificare de rutina in vama s-a incheiat cu o urmarire si o captura halucinanta, in apropiere de Porțile de Fier II. Un cetatean danez in varsta de 44 de ani s-ar fi panicat dupa ce politisti de frontiera i-au cerut sa coboare din masina pentru ca avea un comportament suspect. Individul a apasat…

- Un tanar din Alba a fost prins la volan drogat, și avand peste 17 grame de canabis asupra sa: Ce pedeapsa au decis magistrații Un tanar din Alba a fost prins la volan drogat, și avand peste 17 grame de canabis asupra sa: Ce pedeapsa au decis magistrații Un tanar din Alba a fost condamnat de magistrații…

- Drogat și baut la volan, la 21 de ani: Tanar din ALBA, prins de polițiști, in trafic. Cum a fost „rasplatit” pentru fapta Drogat și baut la volan, la 21 de ani: Tanar din ALBA, prins de polițiști, in trafic. Cum a fost „rasplatit” pentru fapta La data de 10 ianuarie 2023, in jurul orei 00.30, polițiștii…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au oprit pentru control, in noaptea de sambata spre duminica, un autoturism condus pe strada Piața Libertații, de un tanar de 19 ani, din același municipiu. Testarea cu aparatul drugtest a indicat prezența substanțelor psihoactive, astfel ca tanarul…

- La data de 11 decembrie 2022, in jurul orei 01,00, polițiștii rutieri din Blaj au oprit, pentru control, un autoturism care era condus, pe strada Pacii din Blaj, de un tanar de 24 de ani, din Blaj. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul drogtest, a rezultat ca era sub influența substanțelor…

- Tanar DROGAT la volan, pe strazile din Santimbru: Șofer de 18 de ani, prins sub influența substanțelor psihoactive Tanar DROGAT la volan, pe strazile din Santimbru: Șofer de 18 de ani, prins sub influența substanțelor psihoactive La data de 27 noiembrie 2022, in jurul orei 01,00, polițiștii Secției…