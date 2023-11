Stiri pe aceeasi tema

- Soții Claudia Gliga și Dorin Petru, socrii primarului Catalin Cherecheș au fost arestați pentru 30 de zile. Ei sunt acuzați de dare de mita și complicitate la dare de mita. Acuzațiile vin in urma unei incercari presupuse de a mitui o judecatoare cu suma de 50.000 de euro, pentru a obține o decizie mai…

