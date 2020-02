Societatea Ornitologica Romana: Drum lin Ovidiu! Ieri, dupa amiaza, pe pagina de Facebook a Societatii Ornitologice Romane a fost postat un anunt prin care se aducea la cunostinta ca a murit fostul ziarist Ovidiu Bufnila, membru al SOR.Acesta avea numai 42 de ani si se pare ca a murit in urma unui infarct.Iata postarea, integrala, de pe pagina de Facebook a SOR: "Ne este greu sa ne gasim cuvintele si cu atat mai mult sa scriem ceva asa cum putea sa o faca el. Dar trebuie sa o facem, pentru toti cei care l au cunoscut. Suntem nedumeriti, s ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

