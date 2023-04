Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei juridice a Parlamentului, Olesea Stamate, declara ca unele drepturi nu sunt absolute in conditii de situatie exceptionala si ca acesta este argumentul deciziei Comisiei pentru Situatii Exceptionale de a suspenda procedurile de demisie a celor sapte judecatori

- Iurie Margineanu, avocat, profesor universitar constata uzurparea puterii judecatorești s-a consumat! Episodul CSE-ului. Dispoziția nr. 64 din 31 martie 2023 este un act administrativ nul, adica, care nu produce efecte juridice (inexistent). Prin acest act administrativ nul, s-a comis infracțiunea de…

- Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a decis sa suspende cererile de demisie ale judecatorilor de la Curtea Suprema de Justiție, ceea ce a stirnit reacții diverse. De exemplu, judecatoarea Livia Mitrofan considera ca cererea de demisie este un drept al fiecarui cetațean și nu poate fi suspendata.…

- UPDATE // Judecatorii admit ca situația din justiție e „catastrofala”, dar in același timp au intreruptat astazi Adunarea Generala a Judecatorilor, in cadrul careia urmau sa fie aleși noii membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. „Propun intreruperea AGJ pana dupa Paște. Sa ne mai ducem la biserica…

- Discurs inflacarat al unei magistrate de la Curtea Suprema de Justiție (CSJ) in cadrul Adunarii Generale a Judecatorilor. Aliona Miron, unul din cei 23 de judecatori care nu au trecut evaluarea in cadrul Comisiei Pre-Vetting, pentru un fotoliu in Consiliul Superior al Magistraturii, a declarat ca in…

- O noua ședința in dosarul denumit generic „kuliok” in care fostul Președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este inculpat a avut loc astazi, 6 martie, la Curtea Suprema de Justiție de la Chișinau (CSJ). In cadrul acesteia urma sa fie prezentata de catre procurori o inregistrare video de 47 de…