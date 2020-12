Stiri pe aceeasi tema

- Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, i-a fost solicitat de catre delegația Germaniei in Grupul S&D din Parlamentul European sa-l numeasca pe candidatul PSD Alexandru Rafila pentru funcția de premier. Scrisoarea venita de la socialiștii germani vine in urma solicitarilot facute de liderul PSD Marcel…

- Delegația Germaniei în Grupul S&D din Parlamentul European a trimis, luni, o scrisoare deschisa președintelui Klaus Iohannis, prin care solicita respectarea rezulttaului scrutinului din 6 decembrie. Președintele PSD, Marcel Ciolacu a trimis scrisori catre liderii europeni în care le…

- Europarlamentarul Jens Geier, liderul delegației germane S&D din Parlamentul European, este primul socialist din Europa care raspunde la scrisoarea lui Marcel Ciolacu trimisa ambasadelor și altor lideri europeni in care le cere acestora sa transmita un mesaj prin care sa il forțeze pe Klaus Iohannis…

- Intrebat in cadrul unei conferințe de presa daca PSD ia in calcul suspendarea presedintelui Klaus Iohannis in cazul in care nu-l va desemna pe Alexandru Rafila premier, Marcel Ciolacu a raspuns spunand ca in acest moment Romania nu are nevoie de o criza politica. „Va raspund in acelasi fel. In acest…

- PSD il propune pentru funcția de premier pe Alexandru Rafila, anunța oficial președintele social-democraților, Marcel Ciolacu. Acesta susține ca președintele Klaus Iohannis, PNL și USR trebuie sa accepte ca au pierdut alegerile. Ciolacu a spus ca ședința Consiliului Politic Național a stabilit joi ca…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi seara ca va merge luni la consultarile cu președintele Klaus Iohannis pentru formarea noului guvern cu propunerea Alexandru Rafila premier și gulvern de uniune naționala. El a spus ca va merge singur la Cotroceni, pentru ca Rafila este în continuare…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus marti, la Antena 3, ca medicul Alexandru Rafila este cea mai buna propunere de premier, mai ales in contextul pandemiei COVID. Totusi, social-democratii nu au sustinere pentru aceasta propunere si nici nu se gandesc la suspendarea presedintelui, tot din cauza…

- Negociatorii Parlamentului European (PE) si presedintia germana a Consiliului UE (care a negociat in numele statelor membre ale UE) au ajuns marti la un acord privind detaliile cadrului bugetar multianual 2021-2027, incheind o etapa cruciala pentru activarea pachetului de relansare de 1.800 miliarde…