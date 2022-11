SOCERAM construiește cea mai mare fabrică de BCA din România Compania prahoveana Soceram a demarat la la Targu Carbunești (Gorj) lucrarile pentru construirea celei mai mari fabrici de producere BCA din Romania. Viitoarea fabrica va avea o capacitate de producție de pana la 1500 mc/zi. La evenimentul prilejuit de demararea lucrarilor, la Cojani, Targu Carbunești, au participat miercuri, 2 noiembrie, numeroase oficialitați locale gorjene, care au salutat apariția in spațiul economic local al acestui nou punct de generare de locuri de munca. „Suntem astazi martorii unui moment important nu numai pentru orașul Targu Carbunești, ci pentru intreg județul Gorj:… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

