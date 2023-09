ȘOCANT! Polițist brașovean, dealer de droguri. A fost prins cu 1 kg de stupefiante în geantă Un polițist din Brașov a fost prin in flagrant cu 1 kilogram de droguri in geanta. Acesta era cunoscut pentru viața sa in afara legii, cu afaceri dubioase. Ar fi vorba despre aproximativ 1 kilogram de cocaina, susțin sursele citate. S-ar parea ca acesta este polițist la Secția 5, iar in momentul flagrantului era in timpul sau liber. Nu puține sunt vocile din randul colegilor polițiști care spun ca acesta era cunoscut pentru viața sa in afara legii, cu afaceri dubioase și ieșiri nepotrivite din decorul riguriozitații impuse de meseria pe care o avea. S-ar parea ca era și un impatimit al vitezei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

