Șocant! Cea mai mică pensie din județ este de 1 leu In evidențele Casei Județene de Pensii Salaj (CJP Salaj) se afla un numar de 61.570 beneficiari de prestații, din care: 53.203 de pensionari din sectorul de stat, 2.135 de pensionari din sectorul agricol și 6.232 beneficiari de pensii acordate in baza unor legi speciale (din aceștia 80 sunt beneficiari de pensii speciale și restul de 6152 sunt beneficiari de indemnizații acordate in baza unor legi speciale: revoluționari, refugiați, deportați, detașamente de munca, soț supraviețuitor etc). In anul 2022, in evidențele instituției au fost 62.084 de beneficiari, iar in 2021 au… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL a ținut sa faca precizari legate de Legea Pensiilor pentru ca, susține el, unii nu au masura și decența.„In ultimii patru ani, PNL a majorat punctul de pensie de trei ori, de la 1.265 lei, la 1.785 lei, ceea ce inseamna o creștere cu circa 40%; Urmatoarea majorare, de 13,8%,…

- Fostii magistrati cer colegilor lor aflati inca „in paine” sa le faca dreptate. Pe rolul instantelor iesene s-au aglomerat cererile depuse de judecatori pensionari, care cer si indemnizatia de pensionare, la care legea le-ar da dreptul. Judecatorii Curtii Constitutionale beneficiaza de acest drept,…

- Prin noua lege a pensiilor, facem un pas semnificativ in direcția corectitudinii și a echitații. In urma recalcularii pensiilor aflate in plata, o mare parte dintre pensionari vor beneficia de sume mai mari și cu siguranța nicio pensie nu va scadea. Anul viitor, pensiile vor crește in doua etape: la…

- Cea mai mare pensie bruta e de 95.423 de lei Sursa articolului: Cine este romanul care are pensie de aproape 100.000 de lei pe luna. Datele, facute publice de INS. Topul celor mai bine platiți pensionari Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionala, in unanimitate, legea care interzicea cumulul pensie-salariu. Angajații de la stat vor putea sa-și ia in continuare și pensiile speciale, in timp ce muncesc la stat.Potrivit unor surse, in sedinta CCR s-a decis sa se declare neconstituționala aceasta…

- Știm deja ca s-a prelungit cu un an perioada in care se mai poate incheia un contract cu Casa Județeana de Pensii Salaj (CJP Salaj), in vederea acoperirii perioadelor in care nu s-a cotizat la sistemul de pensii de stat. Asta este vestea buna. Cu toate astea, exista și o veste nu la fel de imbucuratoare,…

- Italia - a treia economie a zonei euro - ia in considerare noi subventii pentru achizitionarea de masini, care ar include emisiile de carbon in procesul de fabricatie si distributie, un mod de a-si proteja industria de importurile chinezesti, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze…

- Semne de intrebare ridica și inlocuirea procentului de 9,4% din PIB, cheltuieli cu pensiile. Chiar daca Guvernul a eliminat in PNRR aceasta constrangere, experții atrag atenția ca tot nu vor fi bani de pensii.CUM VOR PUTEA CREȘTE PENSIILECheltuieli 9,4% din PIB cu pensiile - cheltuieli sustenabile (2022-2070)Cheltuieli…