- O familie si pierdut intr-o singura zi ambii copii. Cei doi frati in varsta de un an si jumatate si trei ani, au murit dupa ce au mancat struguri din propria curte stropiti cu insecticid. Mama lor a trait clipe cumplite atunci cand si-a privit copiii murind in timp ce astepta ambulanta. Tragedia…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, sambata, in cadrul unei conferințe de presa la Iași, ca datele stabilite de comisia de specialiști privind cele trei scenarii in care se va putea merge la școala dupa 14 septembrie au fost transmise eronat președintelui Klaus Iohannis.

- Institutul Național al Patrimoniului și Ministerul Culturii organizeaza intre 23 august și 5 septembrie 2020, la Ceplenița, județul Iași, o prima Școala de vara dedicata dedicata cercetarii patrimoniului...

- "Este al doilea insotitor de zbor BA, pe baza Iasi, care in mai putin de un an recurge la un astfel de gest. Ambii mi-au fost colegi, am zburat in echipaj cu ei, am mancat laolalta, am glumit si am povestit de-ale fiecaruia, iar astfel de vesti ma mahnesc profund... Desi pe un zbor de Koln, #Robert devenise…

- Un barbat din judetul Vrancea a fost retinut de politisti pentru ca si-ar fi violat fiica. Incidentul s-a produs in locuinta familiei, in timp ce mama fetei era plecata. Victima si-a reclamat tatal la...

- Atacul a avut loc intr-o scoala din Wuzhou, regiunea autonoma Guangxi, a transmis cotidianul Global Times pe Twitter. Politia l-a arestat pe suspect, un barbat de 50 de ani care lucreaza ca agent de paza in scoala respectiva, conform portalului de stiri The Paper. Printre raniti se afla directorul…

- E clar acuma ca ceva nu se leaga in aceste doua ipostaze, si ca realizeaza si el asta. Dar sa crezi ca o rezolvi cu astfel de povesti, asta chiar ca suna ca naiba. In fine, haideti sa revenim la oitele noastre! Nu ca ne-ar interesa prea mult cum ne spune el ca l-au fortat penalii sa faca aia si sa nu…